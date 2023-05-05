Ülkemizin sevilen ve sayılan isimlerinde biri olan Nuran İkinci hayata gözlerini yumdu.
İkinci'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Nuran İkinci'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığına defnedilecek.
Ülkemizin sevilen ve sayılan isimlerinde biri olan Nuran İkinci hayata gözlerini yumdu.
İkinci'nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Nuran İkinci'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Gönyeli Mezarlığına defnedilecek.
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