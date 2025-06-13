Girne Belediyesi Meclis Toplatı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile MYAD Reklam Ltd. Direktörü Emre Zeren Safa taraflar adına imza atarken; törende Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Asbaşkan Haşim Yücel ile İhaleler Sorumlusu Hasan Özgit yer aldı.

ŞENKUL: “BAŞTA GİRNE OLMAK ÜZERE TÜM TARAFLAR İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM.”

'Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi'nin sonuçlandığını ve uzun yıllardır Girne Belediyesi ile bu alanda çalışmakta olan MY Reklam’ın en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandığını açıklayarak konuşmasına başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, önümüzdeki iki yıl süre ile kamusal alanlarda yer alan reklam tabelalarının yönetiminin MY Reklam’da olacağını duyurdu.

Göreve geldikleri 30 ay boyunca ilgili şirket ile sorunsuz ve uyum içerisinde bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Şenkul, bu anlamda mutluluk duyduklarını dile getirdi. Şenkul, MY Reklam ile imzalanan ve iki yıl süreyi kapsayan ihalenin, Girne Belediyesi’ne yaklaşık 20 milyon TL kaynak sağladığının altını çizdi.

MY Reklam’ın yaptığı yatırımın karşılığını alması temennilerini dile getiren Şenkul, “ihalenin başta Girne olmak üzere tüm taraflar için hayırlı olmasını dilerim.” cümlesi ile sözlerini tamamladı.

SAFA: “12 YILDIR AÇIK HAVA SEKTÖRÜNE YÖN VERİYORUZ”

“MY Reklam Kıbrıs olarak, Girne Belediyesi açık hava reklam ağı ihalelerini yedinci kez almanın gururunu yaşıyoruz.” sözleri ile konuşmasına başlayan MY Reklam Direktörü Emre Zeren Safa, on iki yılı aşkın süredir açık hava reklamcılığı sektöründe; yenilikçi çözümler ve yaratıcı kampanyalar sunarak, başta Girne Belediyesi sınırları içerisinde olmak üzere tüm Kuzey Kıbrıs’ta etkili bir ağ oluşturduklarının altını çizdi.

Bu başarının sadece şirkete ait olmadığını, kendileri ile çalışan ve güvenen tüm iş ortaklarının ortak emeği ve iş birliğinin ürünü olduğunun altını çizen Safa, “MY Reklam Kıbrıs ailesi olarak, birlikte çalıştığımız tüm partnerlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

Safa, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve ekibine; göreve geldikleri andan itibaren disiplinli çalışmaları, şeffaf yaklaşımları ve üretken icraatları ile yerel yönetimler için örnek bir yönetim anlayışı sergilemeleri ve gelişime öncülük etmelerinden ötürü teşekkür etti.

'Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi'’ni yedinci kez kazanmalarının, açık hava reklamcılığına daha fazla yatırım yapma, yenilikçi projeler geliştirme ve Kuzey Kıbrıs genelinde bu ağa değer katma vizyonlarının bir göstergesi olduğuna işaret eden Safa, “MY Reklam Kıbrıs olarak, daha güzel başarılara birlikte ulaşmak dileğiyle, Girne halkına ve tüm iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde sözlerini noktaladı.