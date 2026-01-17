Mahkemede olguları aktaran polis memuru Nurettin Özgenler, 14 Ocak 2026 tarihinde 08.50 ile 15.30 saatleri arasında Gönyeli Marmaris Sokak’ta N.G.’ye ait ikametgahta hırsızlık olayı yaşandığını söyledi. Polis, zanlının ikametin doğu cephesinde bulunan yatak odasının açık durumdaki alüminyum penceresinden içeri girerek yatak odasında elbise dolabı içerisinde muhafaza edilen çelik kasayı ve kasa içindeki yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda altın ziynet eşyasını sirkat ettiğini belirtti.

Sirkat edilenler arasında 25 bin 40 Amerikan Doları, 18 bin 300 İngiliz Sterlini, 20 bin TL, 350 Euro nakit para ile çeşitli altın yüzükler, künyeler, küpeler ve kolyelerin bulunduğu kaydedildi. Olayın ardından aynı noktadan çıkış yapıldığını aktaran polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve pencere üzerinde tespit edilen parmak izinin zanlı A.H.’ye ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının 16 Ocak’ta tutuklandığını, Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada 18 bin TL ve 500 Amerikan Doları ele geçirildiğini söyledi. İncelenen kamera görüntülerinde zanlının bir suç ortağının tespit edildiğini ve söz konusu şahsın arandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ve ek kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.