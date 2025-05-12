Polisten yapılan açıklama şöyle:

"12.05.2025 tarihinde saat 16:25 sularında Taşkınköy, Lefkoşa Erdoğan Sonsal Sokakta bir ikametgahın yatak odasında faal halde unutulan fön makinesinin aşırı ısınarak şilteyi tutuşturması sonucu bir yangın meydan gelmiştir . Yangın sonucunda: 1 adet 2 kişilik bazalı yatak,1 adet 2 kişilik şilte, 1 adet 4 gözlü elbise dolabının kapakları,

Muhtelif giyim eşyaları tamamen yanmıştır.

Ayrıca 1,5 m x 1,5 m ebatlarında alüminyum çift cam pencere, Oda içerisindeki elektrik kabloları,Yangının etkisiyle tüm oda ve ev genelinde ısı hasarı meydana gelmiştir.

Yangına lefkoşa itfaye şubesinin anında müdahale ederek yangın büyümeden söndürülmüştür soruşturma devam etmektedir"