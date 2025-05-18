Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zafer Yıldız olayla ilgili bulguları aktardı. Yıldız, 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde, Girne'de, umumi bir yer olan Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi bekleme salonu içerisinde, Karaoğlanoğlu'nda sakin zanlı M.G'nin hasta halde bekletildiği gerekçesiyle, yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırarak Rahatsızlık yapıp, ellerini ve kollarını gelişi güzel sallamak suretiyle Uygunsuz Tavr-i Hareket'te bulunmuş ve Acil Servis bekleme salonu içerisinde bulunan 6 kiloluk yangın söndürme tüpünü, Acil Servis bekleme odasındaki 1 x 2.50 metre ebatlarındaki camdan mamul giriş kapısına kasten ve kanunsuz olarak atıp kırmak suretiyle Kasti Hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve bahse konu yangın söndürme tüpü emare olarak zapt edildiğini, zanlıdan ifade alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken birçok şikâyetçi ifadesi ve görgü tanığı ifadesi olduğunu belirterek serbest kalması halinde tahkikata etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.