Acılı baba biricik oğlunu, diğer sporcu arkadaşlarını, ve öğretmenleri yitirdiği anları şöyle anlattı:



“Takım ruhunu güçlendirme adına çocukları 3-4 yataklı odalara yerleştirdik. Biz veliler de otelin arka bölümüne denk gelen odaları aldık. Akşam yemeğinden sonra bir süre lobide oturup sohbet ettik, güldük, eğlendik. Sonra odalara geçildi. Sabaha karşı her şey 15-20 saniyelik bir süreçte bitti. Otel adeta ortadan kırıldı ve olduğu yere çöktü. Yıkılış şekline göre bizim odalar daha az hasar gördü ve çıkma şansımız oldu. 39 kişilik okul kafilemizden ben, diğer veliler Pervin Aksoy İpekçi, Recep Kılıç ile müdür muavini Esra Özberkman çıkabildik. Diğer 35 kişi enkaz altındaydı.”



“BAŞKALARINI KURTARDIK AMA EVLATLARIMIZI KURTARAMADIK”



Murat Aktuğralı otelden çıktıkları sırada dışarıda şiddetli bir yağmur yağdığını ve ne yapacağını bilemez halde dövündüklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Evlatlarımıza seslendik ama hiç cevap gelmedi. Benim gibi kızı Havin’i enkaz altında kalan veli arkadaşım Recep Kılıç ve kızı Serin enkaz altında kalan Pervin Aksoy İpekçi ağlayarak, enkazı kendi imkanlarımızla açmaya çabaladık. Otelde kalan başka misafirleri kurtardık ama çocuklarımıza ulaşamadık. Büyük üzüntü içindeyiz.”



Kaynak: Hürriyet