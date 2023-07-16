Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu’nda sakin Altyn Esetova (K-39), bu sabah 05.30 sıralarında deniz içerisinde bulunduğu sırada hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.