Survivor All Star son bölümde adeta kavgalar gecesi yaşandı. Hakan ve Ogeday oyunu kaybedince sinirlerine hakim olamadı ve birbirine girdi. Ogeday'ın benchte etrafı tekmelemesi Hakan'ı kızdırdı. Sert ifadeler küfürleşmeye döndü.

ORTALIK FENA KARIŞTI



Survivor All Star'da sinir krizi geçiren Ogeday Girişken'in diskalifiye olup olmayacağı merak edilirken Acun Ilıcalı da kavganın ortasına girerek dikkat çekti.

Ogeday'ı on kişi yerde zor tutarken Hakan'ı ısrarla üzerine gitmesine sinirlenen Acun Ilıcalı "O laf şey lafı değil" diyerek Ogeday'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Ilıcalı Hakan'a kızarak "Abi insanların üzerine gitme aynı şeyi yapıyorsun devamlı susacaksın. Ayrıl abi ayrıl... Kızgın adamın üzerine gidiyorsun devamlı" dedi.

Hakan'ın ısrarlı tavırları diğer takım arkadaşlarından da tepki görmesine sebep oldu.

Acun Ilıcalı konseyde ise yaşanan kavgalara değinerek "Yine normalin dışına çıkmış bir gerilim. Oyundan direkt geldik görüntüleri seyredemedik bugün yaşananları görmemiz gerekiyor öyle konuşmamız gerekiyor" dedi.