Les Ambassadeurs Hotel Casino Marina’da 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek konser için loca ve 2. kategori biletlerin tükendiği duyuruldu. Organizasyon yetkilileri, sınırlı sayıdaki 3. kategori biletlerin ise satışa sunulduğunu açıkladı.

Etkinlik afişinde “Yoğun ilginize teşekkür ederiz” ifadelerine yer verilirken, biletlerin kısa sürede tükenmesi konserin bölgedeki yüksek ilgisini ortaya koydu.

Konser organizasyonunun İlge Turizm tarafından yapıldığı belirtilirken, bilet ve bilgi için 0548 865 6666 numaralı telefon ve ilgeturizm.com adresi paylaşıldı.

Bilet Almak İsteyenler İçin:

Sınırlı sayıdaki 3. kategori biletler satıştadır.

📅 27 Haziran Cumartesi

📍 Les Ambassadeurs Hotel Casino Marina – Girne

🎟️ Bilet ve bilgi:

📞 0548 865 6666

🌐 www.ilgeturizm.com

📍 Evliya Çelebi Sk, Girne / KKTC