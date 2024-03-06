Survivor All Star'a Nagihan Karadere'nin sakatlığı damga vurdu. En iddialı isimlerden olan Nagihan'ın talihsiz sakatlığı sonrası Acun Ilıcalı'dan korkutan açıklamalar gelmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'a ne oldu, Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?

Survivor All Star'da Nagihan Karadere sakatlık geçirmişti. Survivor Nagihan'ın sağlık durumu ve yarışmaya yeniden katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Son oyunlarda yer almayan Survivor Nagihan'ın son durumunu Acun Ilıcalı paylaştı.

NAGİHAN ADADAN AYRILDI MI?

Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın sorusuna "Nagihan'ın durumu şöyle seneye kalmasından yanayım, yani ayrılması lazım aslında ama Nagihan da şimdi... Kalıcı hazar olmaz ama bu performansıyla da Survivor filan kazanamaz. Nagihan buna rağmen devam edeceğim diyerek gözü döndüyse o hakkını da elinden almak istemiyorum" yanıtını verdi.