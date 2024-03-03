Çalışma saatleriyle ilgili Acun Ilıcalı'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Daha önce yaptığı açıklamayla Türkiye'deki mesai saatlerini eleştiren Ilıcalı, "Niye bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. İnsanlar uyusun ya" demişti. Sözleriyle gündem yaratan ünlü televizyoncu, yine mesai saatleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ilıcalı, "Normal çalışma saatleri 10.30'da başlamalıdır. Öğlene kadar uyuyalım demek istemiyorum ama sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok" diye konuştu.

1-3 Mart tarihleri arasında ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ temasıyla 3’üncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF), Hull City takımının sahibi, yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı konuk oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve TRT World spikeri Elif Bereketli ile ‘ADF Gençlik Gece Oturumu’na katılan Ilıcalı, çalışma saatleriyle ilgili yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ilıcalı, sabah erken kalkmak konusunda daha önce tartışma yaratan fikirlerini forumda bir kez daha tekrarladı.

"NEDEN 06.00'DA UYANMAK ZORUNDAYIZ?"

"Neden her sabah 06.00'da uyanmak zorundayız?" diye soran Ilıcalı şunları söyledi;

"Bundan 50 yıl önce televizyon yokken akşam 08.00’de, 09.00’da yatmak zorundaydınız çünkü elektriğiniz yoktu, sabah kalkıp işe giderdiniz. Şimdi o saatlerde yatan var mı? Ben sabah 5.00'te yatıyorum ama insanlar 10, 11 ya da 12 gibi yatıyor. Sabah 06.00’da uyanıyorsunuz, yeterince uyumamışsınız, sonra işe gidiyorsunuz. Neden 06.00’da uyanmak zorundayız?"

İletişim konusunda çok büyük adımlar atıldığını ve artık insanların evden bile çalışabildiğinin ltını çizen Ilıcalı, sözlerinin devamında mesai başlangıç saatinin 10.30 olması gerktiğini söyledi.

"BAKANLAR DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı;

"İletişimde çocukken hayal bile edemeyeceğimiz gelişmeler var. Artık insanlar evlerinde çalışabilir. Toplantılarınızı Zoom üzerinden yapabilirsiniz. Peki vardiya neden çalışıyor? Bakanlar ve yetkililer doğru kararı verecektir. Hastaneler, eczaneler gibi bazı meslekler için buna katılıyorum.

"06.00'DA SEYAHAT ETMEYE DEĞECEK BİR ŞEY YOK"

Ancak normal çalışma saatleri 10.30'da başlamalıdır. Öğlene kadar uyuyalım demek istemiyorum ama sabah 06.00'da seyahat etmeye değecek bir şey yok.”