-ÖZEL HABER-

Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve bölgede artan askeri hareketlilik, Kıbrıs’ta da güvenlik tartışmalarını gündeme taşıdı. ABD destekli İsrail-İran savaşı sürerken, Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiliz üsleri ve Avrupa ülkelerinin bölgeye gönderdiği askeri unsurlar dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti de KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

Gündem Kıbrıs Gazetesi, yaşanan gelişmeler ışığında vatandaşlara “Kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusunu yöneltti.

Görüş bildiren vatandaşların büyük bölümü, Türkiye Cumhuriyeti’nin adadaki askeri varlığı ve garantörlüğü sayesinde kendilerini güvende hissettiklerini ifade etti.

Vatandaşlar ne dedi?

İlhan Sarısandal: Ben kendimi gayet güvende hissediyorum. Türkiye Cumhuriyeti 1974 öncesi adaya sahip çıktı, şu anda çıkıyor. Türkiye uçaklarını gönderdi, hava savunma sistemlerini gönderdi. Türkiye’nin burada bir çok üssü de var. Biz şu anca bence hiç olmadığımız kadar güvendeyiz.

Musa Beştaş: Kendimi güvende hissediyorum, bir korkum yok sebebi de Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye var olduğu sürece burada hiçbir şey olmaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuz güveniyoruz.

Özkan Uzunsaf: Ben son derece güvende olduğumuzu düşünüyorum sebebi de Türkiye Cumhuriyeti’dir. KKTC’nin arkasında Türkiye olduğu sürece güvendeyiz, sırtımız yere gelmez. Ben mücahidim. Bizim zamanımızda şu anki teknolojik silahlar da yoktu. Biz bu adaya Türk askeri ile birlikte demir sopalarla, ilkel silahlarla barışı getirdik. Güney Kıbrıs’ta 50 küsur yıldır bu barış vesilesi ile huzur içinde yaşıyor. Bence herkes bu ortamın kıymetini bilmeli.

Yetken Ulay: Haberleri takip ediyorum. Bu gergin savaş ortamında, Güney Kıbrıs’taki askeri unsurlar da artarken Türkiye Cumhuriyeti’nin savaş uçağı ve hava savunma sistemleri göndermesi bizlere büyük bir moral oldu, büyük bir güven kaynağı oldu. Anavatan Türkiye’nin burada olması bizler için çok önemli.

Hayriye Ak: Dünyada yaşanan gerilim hepimizi tabi endişelendiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye’de yaşananlar, İsrail-Filistin hattında olanlar ve şimdi de ABD-İsrail/ İran savaşı… Endişeliyiz ama Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı nedeniyle güvenimiz var. Türkiye Cumhuriyeti buraya askeri varlıklarını gönderdi bu bizler için çok önemli bir nokta. Türkiye’nin eli üzerimizde olduğu müddetçe kendimizi güvende hissediyoruz.

Mustafa Kurumanastırlı: Ortam son derece belirsiz ama ben kendi adıma kendimi bu ülkede son derece güvende hissettiğimi söylemek isterim. Garantör ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti yanımızda ve gereğini yapıyor. Rahatız, endişemiz yok. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var.

Arif Aslan: Türkiye arkamızda olduğu sürece güvendeyiz. Savaş çıkar çıkmaz Türkiye Cumhuriyet’i KKTC’yi konuşmaya başladı. Üsler tehdit altına girdiği anda bizlere askeri unsurlarını gönderdi. Bu bizler için büyük bir güven yaratmıştır ve rahatlamamıza vesiledir. Hiçbir tedirginliğimiz yok. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’miz yanımızda.

Ahmet Haksız: Ben şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’tan bile güvenli olduğu inancındayım. Anavatan Türkiye’nin varlığı bu güveni bizlere sonsuz hissettiriyor. Şu an bölgede en güvenilir bir ülke varsa o da KKTC’dir hatta Güney Kıbrıs’takiler bile buraya gelsin, biz onları da koruruz. Türkiye olmazsa olmazdır, güvencesi olmazsa olmadır.

Ruhsar Birinci: Ben kendimi güvende hissediyorum sebebi de Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde benim ne kadar gelişme yaşanırsa yaşansın, en küçük bir endişem dahi yoktur.

Hasan Hüreş: Son haftalarda yaşanan gelişmeler ortada ancak İyi ki Türkiye Cumhuriyeti var ve caydırıcıdır yoksa bu ülkede işimiz çok ama çok zordu. Ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler sivil halkı düşünmüyor, bu anlamda geleceğe yönelik adım atmıyor. Arkamızda büyük Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bu adada Kıbrıslı Türkler olmayacaktı. Ben kendimi Türkiye’den dolayı son derece güvende hissederim.

Hatice Türk: Anavatan Türkiye’nin buraya askeri varlıklarını göndermesi rahatlamamıza vesile, kendimizi Türkiye Cumhuriyeti sayesinde güvende hissediyoruz. Buna rağmen tabi dünya genelinde yaşanan savaşlar ve gerilimler endişe sebebi…

Mustafa Akkuş: Bölgemiz ateş çemberi ve ada büyük tehdit altında. Rumların askeri anlaşmaları ve orada bulunan askeri varlıklar da endişe sebebi. Ancak şu noktada bunu belirtmek istiyorum biz kendimizi son derece güvene hissediyoruz. Garantör ülkemiz Anavatan Türkiye’nin burada olması önce Kuzey Kıbrıs için sonra tüm Kıbrıs için büyük bir güven vesilesidir. En büyük güvencemiz Türkiye’dir. Türkiye savaş uçaklarını buraya gönderdi, hava savunma sistemleri kurdu. Bu bizlerin içini son derece rahatlattı. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin yanında. Bu unsur bizler için çok ama çok önemli.

Ersin Gazelci: Savaş ortamı tabi ki belirsizlik sebebi, insan ne olacağını merak ediyor. Bu bizlerde güvensizlik ve kaygı yaratıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri unsurlarını ülkeye göndermesi içimizi bir nebze de olsa rahatlattı. Bu önemli bir adımdı.

Vedat Kapuş: Türkiye burada olduğu sürece ben kendimi güvende hissederim. Her ne gelişme yaşanırsa yaşansın, Türkiye Cumhuriyeti adadadır, buradadır ve vardır. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür.

Melike Uygur: Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Savaş devam ediyor, Güney Kıbrıs’ta bu noktada hedef ve orada da sürekli askeri konuşlanma mevcut. Bu durumda ben her an her şeyin olabileceği kanaatindeyim. Savaşın bize sıçraması olası. Türkiye Cumhuriyeti’nin buraya askeri varlıklarını gönderdiğini biliyorum bu bir güven meselesi tabi ama genel olarak ortam çok belirsiz ve gergin olduğundan tam anlamıyla bizler de güvendeyiz diyemiyorum.

Işıl Taş: Esasında kendimi çok güvende hissetmiyorum ama bunu sadece ülkemiz özelinde değil, dünyanın her yeri için belirtmek istiyorum. Tabi Ortadoğu’da yaşanan savaş, Güney Kıbrıs’ta bulunan askeri üssün hedef olması ada üzerinde ekstra bir tedirginlik nedeni. Her an her şey olabilir ve kendimi güvende hissetmiyorum. Endişeliyim. Tam da bu noktada Türkiye’nin F-16’larını göndermesi ve hava savunma sistemi kurması bence olumlu bir hamle. Rum tarafında şu an Avrupa Birliği ve Yunanistan tarafından ciddi bir askeri yığılma var. Bu Kuzey Kıbrıs’ı da tehdit eden bir görüntü aslında. Her ne kadar NATO üyesi olsak da NATO üyelerinden de çatlak sesler geliyor zaman zaman Türkiye için. Bu durumda da zaten sıkıntı olabilir. Hem savaştan endişeliyim hem de Güney Kıbrıs’tan endişeliyim. Üsler orada, askeri hareketlilik fazla, birçok askeri anlaşmalar imzalandı. Bunların hepsi bizler için büyük bir endişe nedeni.