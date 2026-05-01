Akpınar, “Aksine, bu girişimler taraflar arasındaki güven ortamını zedeliyor, diyalog kanallarını zayıflatıyor ve kalıcı çözüm ihtimalini geciktiriyor” dedi.

Akpınar yazılı açıklamasında Fransa ile Güney Kıbrıs arasında savunma anlaşması imzalanmasıyla ilgili gelişmeleri bölgede devam eden hassas süreçler çerçevesinde dikkatle değerlendirdiklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının her zaman olduğu gibi bugün de barıştan, uzlaşıdan ve diyalogdan yana tavır koymaya devam ettiğini kaydeden Akpınar, “Eğer tek taraflı adımlar bu şekilde sürdürülmeye devam ederse ve edecekse bu durum Güney Kıbrıs’ın çözüm ve uzlaşı arayışından ziyade mevcut statükoyu koruma yönünde bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor demektir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözümün ancak karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve samimi bir müzakere sürecinin yürütülmesiyle mümkün olduğuna işaret eden Akpınar, gerilimi artıran durumda olunmaması gerektiğini vurguladı.

Akpınbar, “Güven inşa eden adımlara ihtiyacımız vardır. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda bunu dile getiriyoruz. Kıbrıs Türk halkı yapıcı tutumunu korumaya devam edecektir . Aynı sorumluluk bilincini karşı taraftan da görmek, en doğal beklentimizdir.” dedi.