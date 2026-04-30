Mustafa Lakadamyalı için, son iş günü olan bugün personelin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Lakadamyalı’nın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 33 yıldan fazla farklı kademlerde başarıyla görev yaptığını belirtti.

Lakadamyalı’nın KKTC ve Kıbrıs Türk halkının milli davasına fedakarlıkla hizmet ettiğini, genç devletin kurumsal hafızasına değerli katkıları olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Lakadamyalı'ya devlete yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Lakadamyalı’ya bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dileyen Ertuğruloğlu, “Emekli olunca görev bitmiyor, milli davaya hizmet devam ediyor.” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı da, Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapmaktan ve Bakan Ertuğruloğlu ile çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.