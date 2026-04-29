T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, 13 yıl önce Kuzey Kıbrıs’a bir inançla geldiğini ve Ercan Havalimanı’nın ihalesini çok yüksek bir bedelle kazandıklarını ve Kıbrıs halkının bundan çok kazançlı çıktığını söyleyerek, “Kıbrıs’ın esnafından, basınına ve emekçisine kadar hep birlikte böylesine büyük bir yapıyı, Kıbrıs’ın altın anahtarını hak eden Kıbrıs halkına bu eseri kazandırdık” dedi.

Ercan Havalimanı’nın manevi değerinin maddi değerinden yüksek olduğunu ifade eden Turanlı, havalimanına giren insanların oranın görkemli yapısı, atmosferi ve teknolojik altyapısına gıpta ile bakılacak bir yer olduğunu söylemlerden duyduğunu belirtti. Bugün Dünyanın hiçbir ülkesinde cironun KDV dahil yüzde 56’nın devlete veren bir firma bulunmadığının altını çizen Turanlı, “Kıbrıs, Kıbrıs halkı buradan kazandı. Kazanmaya da devam ediyor” dedi.

“Hiçbir zaman hayatımda ‘başaramayacağım’ endişem olmadı”

Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programında katılarak hayatından kısa kesitleri de anlatan Turanlı, “Ben, çok zor bir coğrafyada çalışıp büyüdüm. Ama, hiçbir zaman hayatımda başaramayacağım endişem olmadı. Az kazandık veya çok kazandık. Ama, hiçbir zaman endişe yaşamadım ve ben hayatımda koymuş olduğum hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum. Bazılarına ulaştım diğer hedeflere de ömrümün yettiği kadar ulaşmaya çalışacağım. Ben, dolandırıcılık yapmadan çalışarak insanoğluna yaraşır iyi işler ve doğru projeler yapmaya devam ediyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta ciddi projelere başladık

Taşyapı şirketi olarak Kuzey Kıbrıs’ta ciddi projelere başladıklarını, Girne’de bu konuda büyük yatırımlar yaptıklarını, Dörtyol’da orta halli insanlara konut yapacaklarını, Mağusa’da da ciddi projeleri olduğunu ifade eden Turanlı, “Girne’de Kıbrıs’ta Venediklilerden sonra yapılan en ciddi ve derin bir çalışma yapıyoruz. Eksi 22 metre aşağıya iniyoruz. Eksi 7’sinde sığınak yapıyoruz. Bugüne kadar bu proje Kıbrıs tarihinde olmamış bir şeydir. Burası insanların sığınacağı yer değil, insanların yaşayacağı yeri inşa ediyoruz. Türkiye’de de ilk kez bunu ben yaptım” dedi

“Vizyon Kıbrıs Kıbrıs’a değer katacak bir projedir”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, Kıbrıs’a değer katacak “Vizyon Kıbrıs” projesi ile ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu.

Turanlı, yaptıkları “Vizyon Kıbrıs” çalışmasının Kıbrıs’ın daha önceden hak ettiği ve olması gereken olmazsa olmaz bir proje olduğunu kaydederek, “Bu projeleri ben yaparım demiyorum. Başta, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ve yerli iş adamları da bu projeleri yapsın. Kuzey Kıbrıs’a ve gençlere iyi bir gelecek bırakma adına böylesine güzel ve ileriye dönük yatırımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Titizlikle hazırlanmış fizibilitelere dayanan bu strateji, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği refahı sağlayabilir, doğayı koruyarak gelecek nesillere dünya standartlarında bir miras bırakabiliriz” dedi.

“Vizyon Kıbrıs” projesini Türkiye’deki iş adamlarına sürekli toplantılar yaparak anlattıklarını kaydeden Turanlı, “Kuzey Kıbrıs’a ne kadar fazla iş insanı gelip yatırım yaparsa ülke kalkınacak, Kıbrıs insanı kazanacak” dedi.

“Kuzey Kıbrıs temiz enerjiye geçmeli”

Kuzey Kıbrıs’ta yatırımların artmasıyla birlikte ülkedeki mevcut enerji siteminin bunu kaldıramayacağını çünkü, ülkede kirli enerjinin kullanıldığını söyleyen Emrullah Turanlı sözlerine şöyle devam etti:

“Enerji üretimi mutlaka gaz ve solar panel olan temiz enerji olan güneş enerjisine geçmesi gerekir. EL-Sen Sendikası ve basın buna destek verirse Kıbrıs bu enerjiyi kazanır ve Kuzey Kıbrıs iki yıl sonra güneş ve gazla enerji üretebilen tertemiz bir enerjiye sahip olur.

Kıbrıs, Arap yarımadasının karşısındadır. Gemikonağı limanının bir an önce yapılarak ülkeye kazandırılması şarttır. Devletin cebinden beş kuruş çıkmadan yapılabilecek projelerdir. Finansını biz de yapabiliriz. Başka esnaflar da yapabilir. Anlatmaya çalıştığım bu konu ülkenin daha iyiye gitmesi için bizim veya başkalarının ellerinden ne geliyorsa yapmasıdır. Enerji olduktan sonra enerjiye bağlı topraksız tarım da yapabiliriz. Böylece tüm Avrupa’ya gece gündüz ihracat yapılabilir. Tüm bu ‘Vizyon Kıbrıs’taki projeleri ilgili bakanlıklara vermeye hazırım. Mağusa da artık turizme kazandırılması gerekirken o bölge denizden kopuktur. Kapalı Maraş’ın çözüm oluncaya kadar dostluklar için unutmamız ve diğer bölgeleri geliştirmemiz ve turizme açmamız gerekiyor. Bunların tamamı devletten tek kuruş çıkmayacak yatırımcının yapacağı projelerdir. Ülkede 120 bin civarında öğrenci vardır. Burada uygulamalı eğitim verilerek eğitilen öğrencileri yurt dışına yollama imkânımız vardır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta hafif metro işinin de yapılması şarttır ve arazi de buna uygundur. Ben, tüm bu söylediklerimi yapmaya talibim. Ya bize verirler ya da başkasına. İhale yapılsın kime kalırsa o yapsın Kıbrıs kazansın. Kıbrıs halkı kazansın.”

“Ortağım tüm mahkemeleri kaybetti. Üzüntü duydum”

Turanlı, iş ortağı, vergi affı iddiası ve 59 milyon Euro hakkında çıkan söylemlere ise şunları söyledi:

“Ortağım ile ilgili hiçbir zaman kötü bir şey söylemdim. Ancak, o benim hakkımda söyledi. ‘Beni ortaklığın içine koymuyor’ diyor. Bu yalandır. Şirket, kar ettiği zaman kar payından payını alacaktır. Ortağım anlaşmalı ortağımdır. Anlaşmalı yatırımdır. Para koymadı. Şirket, kar ettikten sonra karın KKTC’ye göre yüzde 20’si, kendi anlaşmamıza göre yüzde 15’ini alacak. Bugüne kadar yapılan tüm iddiaları asılsız ve yalandır. Tüm mahkemeleri kaybetti. Bundan üzüntü duyuyorum. Keşke böyle davranmasaydı. Ben burada müteahhit değilim yatırımcıyım. Kendim kazanmış olduğum ihalenin yatırımını yapıyorum. Çoğu zaman burada anlamsız hadiseler yaşadım. Ardından felaket oldu ve sadece zaman değil bu maliyet artışına nenden oldu. Bana bir tek Euro vergi affı yapılmadı. Olmayan KDV benden tahsil edildi. İhalede 100 milyon Euro olarak çıkıldı ama içerisinde KDV yoktu.

59 milyon Euro’yu herkes vergi affı olarak zannediyor. Benim alacağım 59 değil 250 milyon Euro’dur. Bana baskı kurdular ve bizim 2016 yılında bu konuda devlete açmış olduğumuz dava var. İhalenin hemen ardından devletin bize Ercan Havalimanı arazilerini teslim etmesi lazım. Aksi halde pisti ve terminal binasını yapamazdık. 2017 yılında bize o zamanki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı kısmi teslim yaptı. Ama, sadece terminali yapabiliyorduk. Pistin üzerinde orman vardır. Bize sonra havalimanının yerini değiştireceğiz dediler. Biz de oradaki ağaçları başka yere naklettik. Havalimanını zamanında yapamadığımız için maliyetlerimiz arttı. Bugün oldu henüz havalimanının arazileri bana teslim edilmedi. İşte tüm bunlar bu paranın tazminatıdır. Halen bana 1.5 milyon metrekare bana teslim edilmedi. Toplam alan ise 2.5 milyon metrekaredir. Bizim fiyatlarımız 3 lira iken 13 liraya çıktı. Burası özelleşmiştir. Taksiciler yılardır kira ödemiyor. Arsalar teslim edilmesi diye biz güneş panellerinin yarısını yapabildik.”

Ercan Havalimanı’ndaki kiracılar ile ilgili olarak da konuşan Turanlı, “Benim üç kiracım var. Biri Duty Free kiracısı. Bir tanesi otopark ve reklam kiracısı diğeri ise restoran ve büfeler kiracısıdır. Bir kiracımdan örnek olarak 10 lira istedim 5 liraya verdirdiler. Duty Free firmasına da kira garantisinde de indirim yaptık. Kanerler ile çok iyi bir birlikteliğimiz var. Ben, sizin tüm vatandaşlarınıza destek oldum” dedi.

Ercan’daki trafik sorunun çözümü için çalışıyoruz

Ercan Havalimanı’ndaki trafik sorununu da dile getiren Emrullah Turanlı, Başbakan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na konuyu sürekli aktarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını son olarak ilgili bakanlığın havalimanı içerisinde yer alan yolun denetim ve kontrolünü Bakanlar Kurulu kararı ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne devrettiğini ifade etti. Turanlı, Belediye Başkanı heyeti ile T&T yetkililerin şu anda konuyu görüştüklerini ve en kısa zamanda bir çözüm yolu bulmayı amaçladıklarını söyledi.

“Ben Kıbrıs’ı seviyorum. Kıbrıs halkını seviyorum”

Turanlı, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen adadan gitmediğini sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Ben Kıbrıs’ı çok seviyorum. Girne’de evim var. Stresimi denize girerek atıyorum. Ben Kıbrıs’tan hiç gitmeyeceğim. Kovsanız gitmem. Kıbrıs halkını seviyorum. Ben başarılı bir adamım. Türkiye’de Partilerimizin içene bulaşmış kemirgenler bana 3 milyar Euro zarar verdiler. Ben Türkiye’de ve ülkemde başarılı olacağım kazandırdım ve kazanmaya da devam edeceğim.