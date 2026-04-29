Parti'den verilen bilgiye göre, Sözcü TV’ye konuşan Serdar Denktaş, Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanması planlanan savunma anlaşmasını değerlendirdi. Denktaş, “Asıl amaçları garanti ve ittifak anlaşmalarını fiilen yok etmektir. Türkiye’yi Akdeniz’de dışlamaktır. Kıbrıs’ta işgal altında olan tek şey, Kıbrıs Cumhuriyeti hükûmetidir. Başka bir şey değildir.” dedi.

Güney Kıbrıs’ın bir cephanelik haline getirildiğini belirten Denktaş, bunun amacının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) NATO’ya dahil olma ve garanti ile ittifak anlaşmalarının fiilen ortadan kaldırılmak istenmesi olduğunu söyledi.

Denktaş, “Bırakın Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yi müdahaleye çağırmasını, 1974’te Makarios, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşma ile Türkiye’yi garantör ülke olarak müdahaleye çağırdı. Bu da unutturulmaya çalışılıyor. İşgal deniyor. Kıbrıs’ta işgal altında olan tek bir şey vardır. Bu da Kıbrıs Cumhuriyeti hükûmetidir. Başka bir şey değil. AB Parlamentosu’nda hakkımız olan iki koltuğumuzdur. Bütün bunları ortadan kaldıracak bir propaganda ile sanki bir çatışmaya sürükleniyoruz. Ümit ederim bu olmaz. Savaş görmüş bir halk olarak asla bunu istemeyiz.” dedi.

-“Savaşmak istiyorlarsa, daha önce yedikleri tokadı yine yiyecekler"

Akdeniz'de uzun birr sahili olan Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını korumasının son derece doğal olduğunu ifade eden Denktaş, Türkiye’nin Rum Yönetimi'nin başa çıkabileceği bir ülke olmadığını, dolayısıyla Türkiye ile iyi geçinmek zorunda olduklarını kaydetti.

“Silahlanma ile değil, yan yana ve sulh içinde nasıl yaşayabiliriz, bunun yollarını aramalıyız. Hiçbir yabancı ülke evlatlarını Rumlar ya da Yunanlılar için ölmeye göndermeyecek. Türkiye onların başa çıkabilecekleri bir ülke değil. Onun için Türkiye ile barışmaya baksınlar. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler ile iyi ilişkiler kurmaya baksınlar. Bu, bölgeye de barış, huzur ve istikrar getirir. Savaşmak istiyorlarsa, daha önce yedikleri tokadı yine yiyecekler.” diye konuşan Denktaş, savaş görmüş bir halk olarak bunu asla istemediklerini ve yeni diplomatik bir adımlar atılması gerektiğini belirtti.