Survivor All Star 2024'te bu sene tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmaya son olarak Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara sinirlendiği anlar damga vurmuştu.

Restleşmelerin devam ettiği fenomen yarışmada kadro değişikliğine gidilmiş ve Turabi ile Nihat sağlık sorunları sebebi ile adaya veda etmişti. Survivor'a Avatar Atakan, Sema Aydemir ve Hilmi Cem İntepe dahil olmuştu.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı'ya teklif götürdüğü ancak Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Hatta Kılıçcı'nın Ilıcalı'dan ayda 350 bin TL isteği öne sürülmüştü.

Gazeteci Bilal Özcan Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı ile görüştüğünü söyleyerek yine bomba açıklamalara imza attı. Kılıççı'ya Turabi'yi sordum diyen Özcan şunları söyledi;

'KAZANAMADIĞINI HİSSETİĞİNDE...'

“Abi Turabi kazanamadığını hissettiğinde hep böyle yapıyor, 2018’de de sakatlandığı zaman 1 hafta sonra yarışabilirdi, yarışmadı, yarışma devam ederken diğer yarışma olan Amerika’daki yarışmaya hazırlanıyordu, sakat olsaydı nasıl hazırlanabilirdi, sonrasında hemen yarışmaya gitti ve şampiyon oldu zaten” dedi.

'REYTİNG İÇİN...'

Didem Delen ise; 'Ben daha öncede söyledim Turabi'nin reyting için Acun Ilıcalı'nın ricası ile geldiğini normalde sağlık durumu el vermiyordu. Adam bastonla filan yürüyor. Dede gibi duruyor. Acun Ilıcalı'nın ricası var ortada konu kapandı.' yorumunu yaptı.