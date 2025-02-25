Adil Onalt'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere 22 Mart 2025 tarihinde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğimizin bir yıl gecikmeli olarak genel kurulu gerçekleşecektir. Şahsım ve vizyonumuza destek veren üretici kardeşlerimizle 2 yıl önceden aday olacağımızı beyan ettiğimiz bu süreçte 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 11:00’da birlik binamızda düzenleyeceğimiz basın toplantısı ile resmen adaylığımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Yeni bir dönem ve daha güçlü bir mücadele hedefimize destek olmak isteyen tüm üretici kardeşlerimizi Çarşamba günü birlik binamıza, omuz omuza bu yolu yürümeye bekliyoruz.

Birlik ve bütünlük içerisinde yürütmemiz gereken bu sürecin henüz başında Birlik Başkanımız Sayın Mustafa Naimoğulları’nın düzenlediği basın toplantısında söylemlerini üzülerek takip ettiğimizi de belirtmek isteriz. 20 yıldır kendisi ile bu yolu yürüyen ve her şartta kendisine destek olan insanlar hakkında bu kadar çirkin ve doğru olmayan açıklamar yapması, hem üzücü hem de düşündürücüdür. Şahsım adına 20 yıldır aktif olarak birliğimiz yönetim kurulunda görev alırken Sayın Naimoğulları’nın adamı olmadığım gibi herhangi bir kişinin de adayı olacak kadar basit bir karaktere sahip insanlardan olmadığımı en iyi sayın başkanımız bilmektedir. Üstelik ben 2 yıl öne aday olacağımı açıkladığımda ve kendisi “Aday çıkma, bu benim son dönemim, gelecek dönem sıra senin” dediğinde, bugünlerde bahsettiği isimler o gün makam koltuğunda falan da değildi! O nedenle sayın başkanımızı birliğimize ve mücadelemize zarar verecek yalan açıklamalar yapmamaya ve doğrunun zemininden ayrılmamaya davet ederiz.

Çarşamba günü tüm bu konulara açıkla cevap vereceğimiz basın toplantımızdan önce şunun da bilinmesini isteriz ki, Sayın Mustafa Naimoğulları 20 yıl birliğimize hizmet etmiş ve çok şeyler kazandırmış bir abimizdir. Son dönemlerinde her makam sahibi gibi ilk günkü heyecanı ve enerjisini kaybeden başkanımız, bizzat düzenlediği basın toplantısında kendisinden genç üreticileri birliğimize sahip çıkmaya çağırmış, bir anlamda yeni bir enerjinin birliğimizde tükenen heyecana yeniden hayat vereceğini açıkça kamuoyu ile paylaşmıştır. Sayın Naimoğlulları’nın bu tespitini yerinde buluyor ve üreticinin önce sesi sonra da neferi olmak için bu onurlu göreve talip olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Çok kısa basına ve üretici kardeşlerimize yapacağımız açıklamayı bu kadar uzun tuttuğumuz için özür dileriz ancak Sayın Naimoğluları ne yazık ki bu açıklamayı da tıpkı son başarısız süreçten sonra eylemsizliği günümüze kadar sündürdüğü gibi açıklamalarıyla da bizlerin açıklamasının uzamasına neden olmuştur. Biz son kez Çarşamba günü hakkımızda ortaya konan yalanlara ve iftiralar cevap verip Çarşamba’dan sonra üreticiler için yola koyuluyoruz. Emeklerimizin avuçlarımızda yeşereceği günlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız.