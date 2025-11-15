Gazimağusa’da dün gece 02.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurdukları araç sürücüsü S.B’nin (E-23) üzerinde bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi buldu.

Yapılan ileri soruşturmada şahsın polise ibraz ettiği sürüş ehliyetinin de sahte olduğu tespit edildi.

S.B. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GAZİVEREN’DE İZİNSİZ ÇAKIL ALDIĞI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Gaziveren’de dün 10.30 sıralarında D.Ç (E-35), yetkili makamdan izni olmadan kullanımındaki dozerle araziden aldığı çakılı iki kamyona yüklerken suçüstü yakalandı.

D.Ç’nin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

İSKELE’DE TRAFİK POLİSİNE KÜFÜR EDEN VE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Long Beach Çemberi’nde dün gece 01.00 sıralarında K.O (E-37), 254 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada görevli trafik polisine küfür ederek çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.