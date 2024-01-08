Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor... Türkiye kara gömülecek... İzlanda'dan soğuk hava dalgası geliyor... Türkiye kara gömülecek...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19’da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Deprem, kentte panik yarattı.