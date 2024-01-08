Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19’da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Deprem, kentte panik yarattı.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19’da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Deprem, kentte panik yarattı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P