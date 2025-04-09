Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mert Osmanlılar olayla ilgili aktardı. Polis, 5 Nisan 2025 tarihinde, saat 22:00 raddelerinde, Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Huzur Operasyonu” kapsamında kontrol maksatlı durdurulan RN 214 plakalı araç içerisinde tespit edilen A.G. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.A.P'nin (E-17) huzurlarında yapılan aramada konu araç içerisinde toplam 21 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, bulunarak emare olarak alındığını, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, aynı gün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı A.G’nin yapılan soruşturmada Karmi köyünde dağlık alanda zula olarak kullandığı bir yerde ağaç altında muhafaza ettiği poşet içerisinde satışa hazır 45 paket halinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı A.G’nin suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi. Polis memuru, aranan şahıslar olduğunu ve zanlıların cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların soruşturma kapsamında 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.