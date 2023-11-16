IŞIK VE GÜLCE YENİDEN MAHKEMEDE…

KKTC'de organize bir şekilde düzenlenen suikast 8 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. Suikastın gerçekleşmesinde adı gecen eli kanlı suikast timi üyeleri Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Duruşmada kanlı suikastın en yakın iki tanığı Türkistan Gülce ve Halil Işık tanık olarak dinlendi. Olay günü ve gecesi hakkında yaşananları anlatan Işık ve Gülce’ye savunma avukatları çapraz sorgulama yaptı.



“60-70 METRE UZAĞA KAÇTIM”...

Olay gecesiyle ilgili olarak, “Ateş açıldığı an kimseyi görmedim” diyen Türkistan Gülce, ateş başladıktan sonra olay yerinden 60-70 metre batıya doğru koştuğunu, silah sesleri bittikten sonra havaya 2 el ateş açtığını iddia etti. Gülce ağır ceza mahkemesindeki ifadesine göre, “Ateş sesleri bittikten sonra Halil Falyalı’nın aracının yanına geldim. Olay sırasında ateş edenleri görmedim” dedi. Gülce, olay yerinde herhangi bir sivilin olup olmadığını hatırlamadığını, olaydan sonra olay yerinin kalabalıklaştığını söyledi.



SİVİL KİMSEYİ GÖRMEMİŞ!...

Savcılığın 9.tanığı olarak mahkemeye çıkarılan Halil Işık ise ifadesinde olay gecesini anlatarak, ateş açıldığı sırada Türkistan Gülce’yi görmediğini kendisinin de “koruma” aracının yanında olduğunu iddia etti. Savunma avukatı Süleyman Özsoylular’ın olay bittikten sonra olay yerinde herhangi bir sivil var mıydı sorusu üzerine Işık, hayır kimse yoktu diye yanıt verdi. Ardından olayın ilk görgü tanıklarından biri olan Ender Faikoğlu’nun ifadesini hatırlatan Savunma makamı Işık’a iddia ediyorum ki, doğruyu söylemiyorsun deyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Halil Işık olay yerinde olayın hemen ardından bir sivil olduğunu ısrarla inkâr etti.



SALONDA SAVUNMA AVUKATI İLE TANIK ARASINDA GERGİNLİK…

Işık, olay gecesi merhum Halil Falyalı’nın aracı kurşunlanmaya başladıktan sonra havaya 3 el ateş ettiğini, kendisi ateş ettikten 5 saniye sonra ateşin kesildiğini iddia etti. Özsoylular, “Sen güvenliksin görevini doğru şekilde yapmadın. Korumakla mükellef olduğun adam öldürülürken kendi can güvenliğini düşündün” diyerek, “Görevini doğru yaptığına inanıyor musun?” diye sordu. Sorunun üzerine Özsoylular ve Işık arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



POLİSE VERİLEN İLK İFADEYE “BAKIŞARAK” KARAR VERİLMİŞ...

Işık olay gecesi ateş sesleri kesildikten sonra maktul Halil Falyalı’nın aracının yanına gittiğini, Türkistan Gülce’nin daha sonra batıdan geldiğini ifade etti. Olay günü, suikastın ardından cenazeye katılabilmek için zaman kazanmak adına polise farklı ifade verdiklerini sonrasında ise gönüllü ek ifade verdiklerini belirtti. Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular, “Türkistan Gülce ile ilk ifadenizi birlikte mi vermeye karar verdiniz? İkiniz de böyle söylüyorsunuz. Olay anında mı bu ifadeyi vermeye karar verdiniz? Bakışarak mı karar verdiniz?” sorusuna, Halil Işık, “Evet” yanıtını verdi.

Duruşma 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.30’a ertelenirken, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşması ise 16 Kasım'da (yarın) görülecek.