Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 502 gram uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris hakkındaki dava karara bağlandı. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan ağır ceza heyeti sanığı bir yıl hapse mahkûm etti. Sanık hakkında verilen kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan Füsun Cemaller, sanığın kendi ikrarı, mahkemeye sunulan olgular ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi. Başkan, Yüksek Mahkemenin ciddi ve yaygın suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulmasına yönelik görüşünü aktardıktan sonra, yaygın olan uyuşturucu suçlarını işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Başkan,” Ülkemize eğitim amaçlı gelen şahısların böylesi suçları işlemesi hoş görülemez” dedi. Sanığın alarak tasarruf ettiği miktarın azımsanmayacak miktarda olduğunu belirten Başkan, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti. Başkan, uyuşturucunun en hafif tür olan hintkeneviri olmasını ise sanık lehine dikkate aldıklarını belirtti. Başkan, aynı meselede tutuklanan diğer sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını, hakkındaki başka bir dava da dikkate alınarak, bir yıl hapse mahkûm edildiğini belirtti. Başkan, sanık hakkında karar verilirken, Girne Ağır Ceza Mahkemesinin diğer sanık hakkında verdiği kararının dikkate alındığını, aksi takdirde adaletsizlik olacağını dile getirdi. Başkan, sanığın 23 yaşında genç ve sabıkasız olmasını, ilk günden ifade vererek adaletin erken tecellisine katkı koymasını da lehine değerlendirdikten sonra bir yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Ne olmuştu ?

Lefkoşa’da 4 Temmuz 2025 tarihinde Ortaköy’de bir paketin bölgeye bırakıldığına dair ihbar alan narkotik ekipleri söz konusu bölgede pusu görevine başlamıştı. Kısa süre sonra Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris, kullanımındaki JG 345 plakalı araçla olay yerine gelmişti. Araçtan inen diğer sanık Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet ise söz konusu paketi aldığı sırada her iki sanık da suçüstü yakalanmıştı.