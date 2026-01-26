Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis memuru H.İ.G., 22 Ocak 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda KKTC’den çıkış yapacak olan zanlının x-ray cihazından geçtiği sırada, tasarrufunda bulunan çantada polis tarafından yapılan kontrolde 7.62 mm çapında bir adet canlı G3 mermisinin tespit edildiğini ve emare olarak alındığını aktardı. Polis, söz konusu merminin zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulunduğunu belirterek, zanlının havaalanında tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, zanlının ifadesinde mermiyi bir mandırada bulduğunu söylediğini ifade etti. Balistik incelemeye gönderilen mermiyle ilgili raporun henüz çıkmadığını belirten polis, soruşturmanın selameti açısından 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş