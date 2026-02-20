Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru E.K., olguları aktardı. Polis, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 sıralarında, Yılmazköy’de Hacı Hüseyin Sokak üzerinde, M.Y.’nin yönetimindeki LF 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, o esnada yolda yaya olarak yürümekte olan Erdoğan Korkuter’e (E-85) çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan Erdoğan Korkuter’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.