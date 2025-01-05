Türkiye'nin doğu bölgelerinde düşük sıcaklıklar ölçülmeye devam ederken kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'dan sonra Ağrı'da yılın en soğuk gecesi yaşandı.

Ağrı'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü. Nehir ve dereler buzla kaplanırken yapılarda tehlikeli buz saçakları oluştu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Erzurum'da ise park halindeki araçların camlarında buzlanma oluştu. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu.