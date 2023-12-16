İngiltere'nin Sorset bölgesindeki bir çiftlik sahibinin durumundan şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Liam Brown isimli adamın ahıra girerek bir ineği taciz ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İnekten alınan DNA örneklerinde Brown'un spermine rastlandı. Brown canlı bir hayvana cinsel ilişkiye girmek ve korunan bir hayvana gereksiz acı çektirmekle suçlanarak tutuklandı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ahırda bulunan diğer hayvanların kendisine saldırması üzerine Brown kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. Tutuklanarak mahkemeye sevk edilen Brown kendisini "Üzgünüm" diyerek savundu.

Yargıç Keith Cutler güvenlik kamerası görüntülerinde cinsel saldırının açıkça görüldüğünü ifade ederek, "Bu çok endişe verici, tuhaf ve endişe verici bir dava" diyerek açıkladı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.