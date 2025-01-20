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KTAMS eski Başkanı Ahmet Kaptan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Asgari Ücrete yapılan yüzde 7,5 oranındaki artışı değerlendiren Kaptan, halkın bu artışı kendilerine reva görenler hakkında düşünmesi gerektiğini söyledi…

“BEN OLSAM İNSANLARIN GÖZÜNE BAKA BAKA BUNU SÖYLEYEMEZDİM”…

Programda Asgari Ücrete Hayat Pahalılığı oranı altında yapılan yüzde 7,5 oranındaki artışı değerlendiren KTAMS eski Başkanı Ahmet Kaptan, “Bu ülkede ilkler gerçekleşiyor. 30 yıldır asgari ücret toplantısını bir müsteşar yönetmedi. O masada oturanlardan hiçbiri asgari ücret almıyor. Yüzde 7,5 oranını öneren kişi Maliye’den yüzde 11,12 oranında artış alıyor ve bunu kendine hak görüyor. Çalışan kesimin yüzde 80’ini oluşturan özel sektör çalışanlarına ise yüzde 7,5 oranını reva görüyor. Eğer orada ben otursaydım insanların gözüne baka baka bunu söyleyemezdim. Ahmet Serdaroğlu’nun söylediği gibi tek bir şey söyleyebilirim; Yazıklar olsun. Bugün insanlar evine et, süt hellim alamazken, çiftler ayda bir bile dışarda yemek yiyemezken, bir müsteşar bugün 145 bin civarında maaş alırken yüzde 11 artışla 18 bin TL maaş artışı alacak. Asgari ücretliye de 2 bin 600 TL artış mı reva görülecek? Artık halkın kendine bu artışı reva görenler hakkında düşünmesi gerekir” dedi.



“ESAS KONUŞULMASI GEREKEN ALIM GÜCÜDÜR”…

“KKTC’deki Asgari Ücretin Avrupa’daki en yüksek asgari ücretlerden biri olduğu” söyleminin doğru bir söylem olduğunu ifade eden Kaptan, “Ancak Güney ve Kuzey’deki fiyatları da bir karşılaştırmak lazım. Kuzey’de kuzu eti 750 TL’ye satılıyorsa Euro karşılığı 20,5 Euro eder. Aynı ürün Güney’de 11 Euro civarında satılıyor. Hatta daha uygun fiyata bile bulabilirsiniz. Dana eti bizde 650 TL yani 17,5 Euro eder. Güney Kıbrıs’ta ise 6 Euro’dan başlar ve 8 Euro’ya kadar çıkar. Yüzde yüz bir fark vardır. Kahve KKTC’de 125 gram kahve 80 TL’ye çıktı. Güney’de 200 gram kahvenin fiyatı ise 1,8 Euro yani yaklaşık 68 TL eder. Tavuk eti KKTC’de donmuş olarak yaklaşık 4,5 Euro’ya satılırken, Güney’de 2,5 Euro’ya satılıyor. Hükümetin söylediği tek bir doğru cümle vardır. Bizdeki asgari ücret bin Euro oldu. Güney’de ise 900 Euro. O zaman fiyatlarımızı da eşitleyelim. Aynı fiyata ürünleri biz de burada alabilelim. Konuşmamız gereken rakamlar değildir. Esas konuşulması gereken alım gücüdür” ifadelerini kullandı.



“GEÇİŞ KOLAYLIĞI OLSA PİYASA FİYATLARI DA DENGELENECEK”…

Ara bölgede Geçiş Kapıları ile ilgili yapılan görüşmeyi değerlendiren Kaptan, “Ben tel örgülerin kalkmasından yanayım. İnsanlar özgürce dolaşmalıdır. Bu durum piyasanın otomatik denetimini de getirir. Bu kadar uçuk fiyat farkları olan bir adada haksız kazanç elde edenler de azalır. Bazı insanlar alışverişin üzerine yüzde 20 kazanç elde ederek mal sattıklarını söylüyor. Hâlbuki geçiş kolaylığı olsa piyasa fiyatları da dengelenecektir” ifadelerini kullandı.



AMERİKA’NIN GÜNEY KIBRIS’A SİLAH AMBORGOSUNU KALDIRMASI: “NE HÜKÜMETTEN NE DE MUHALEFETTEN SES ÇIKMIYOR”…

Amerika’nın 40 yıl sonra Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını ve silah satmasını değerlendiren Kaptan, “Kapılarla ilgili müzakerelerin başlamasına 4-5 gün kala, 5+1 görüşmelere kısa bir süre kala, ne hükmetse, ABD Başkanı Biden görevi devretmeden 4-5 gün önce silah satışını serbest bırakıyor. Ancak bu durumu kınamak için ne hükümetten ne de muhalefetten ses çıkmıyor. Tam bu ılıman hava Kıbrıs için eseceği zamanlarda silah satışını yapmak manidardır. Güney Kıbrıs’ta ülkeyi ilgilendiren bir konuda sağcısıyla ve solcusuyla tek ses olabiliyor. Biz de ise bunu kınayan açıklama nerede?” diye sordu. Kaptan, “Bana göre tüm örgütler ve siyasi partilerin ses vermesi gerekirdi ve suskunluklarını da koruyorlar. Acı olan budur” dedi.