Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, Anneler Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annelerin toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Savaşan paylaşımında, “Cennet anaların ayakları altındadır” sözünü hatırlatarak, annelerin sevgi, fedakârlık ve dualarıyla hayatlara yön verdiğini ifade etti.

Hayatımıza anlam katan, sevgisiyle büyüten ve yolumuzu aydınlatan annelere duyulan minnetin hiçbir zaman unutulamayacağını belirten Savaşan, annelerin sonsuz fedakârlıklarıyla yüreklerde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Paylaşımında, ebediyete intikal eden anneleri de unutmayan Savaşan, “Artık aramızda olmayan, ancak sevgileri ve hatıralarıyla her daim kalbimizde yaşayan tüm anneleri rahmet, özlem ve dualarla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.