Türkiye'de Voleybolun Unutulmazları Derneği, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Malatya’da büyük yıkıma yol açan depremlerde hayatını kaybeden, aralarında Şampiyon Melekler de bulunan 56 voleybolcuyu anmak amacıyla anıt park açılışı gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Depremle Unutmadıklarımız – Voleybolun Unutulmaz Evlatları” projesi kapsamında hayata geçirilen anıt parkın açılışı 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00-18.00 arasında Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde yapılacak.

Açıklamada, anıt parkın yalnızca bir anma alanı değil, aynı zamanda hayatını kaybeden sporcuların isimlerinin ve hatıralarının yaşatılacağı kalıcı bir hafıza mekânı olacağı vurgulandı.

Voleybolun Unutulmazları Derneği, projeye destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, spor camiasını ve vatandaşları açılışa davet etti.