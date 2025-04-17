Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşımını eleştirdi.

Savaşan, Saral’ın açıklamalarını yanıltıcı ve sorumsuz bir tutum olarak nitelendirerek, Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Savaşan’ın Açıklamasının Tamamı:

"Yanıltıcı Paylaşımlara Karşı Sessiz Kalmayacağız!

Oktay Saral’ın bireysel görüş ve paylaşımlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi duruşuymuş gibi yansıtmak, hem yanıltıcı hem de büyük bir hatadır! Türkiye’de bazı kişilerin, bilgi sahibi olmadan bilmedikleri konulara müdahil olarak prim elde etmeye çalışmaları asla kabul edilemez.

Saral’ın bu mesnetsiz açıklamalarını esefle karşılıyor; kendisini sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Unutulmamalıdır ki, bu tür yaklaşımlar daha önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk Halkı’nın birlik ve beraberliğini pekiştirecektir."