-ÖZEL HABER

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu.

Yeni Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 5 Ocak’ta Hayat Pahalılığı oranı belirli olduktan sonra toplanacağını kaydeden Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın beyanatının bu yönde olduğunu söyledi. Yeni Asgari Ücretin ne kadar olması gerektiği hakkında da konuşan Serdaroğlu, “Hayat Pahalılığı oranının altında bir rakamı konuşmayacağız. Eğer artıştan bahsedeceksek hayat pahalılığı oranı üzerinde konuşmak gerekir. Hayat pahalılığı oranını maaşlara yansıtmak bir lütuf değildir. Zaten son 6 ayda işçinin yaşadığı kaybı telafi ediyorsunuz. Aralık ayı hayat pahalılığı oranı belli olunca artışı toplam yüzde 48 civarı kabul edersek, asgari ücretin en az net 23 bin 620 TL olması gerekir” dedi.

“ARHUN’LA MASAYA OTURMAYACAĞIZ”



Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranında ya da hayat pahalılığı oranı altında bir artışı kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, İşveren Temsilcisinin de değişmesi gerektiğini, İşveren Temsilcisi Metin Arhun’un açıklamalarının kamuoyunda infial yarattığını ve kendisiyle masaya oturmayacaklarını söyledi.