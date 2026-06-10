Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, seçim tarihiyle ilgili BRT'de yayımlanan "Gündem 12" programında değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, parti olarak genel seçimlerin Ekim ayında yapılmasını istediklerini belirterek, Ekim’de yapılacak bir seçimin hem ülke hem de siyasi çıkarlar açısından daha iyi olacağını ifade etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in, genel ve yerel seçimlerin Aralık ayında birlikte yapılması yönündeki kararını hükümet ortakları olarak önümüzdeki hafta değerlendireceklerini aktaran Arıklı, “Biz kendi aramızda uzlaşma sağladıktan sonra, muhalefetin de görüşlerini alacağız” dedi.