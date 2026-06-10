Ziyarette Ataoğlu'na Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmede, İran-İsrail savaşı sonrasında turizm sektöründe yaşanan gelişmeler ve bölgesel etkiler değerlendirildi. İki ülke arasında turizm alanında atılabilecek ortak adımlar, sektörün desteklenmesine yönelik çalışmalar ve teşvik mekanizmaları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm markası olan Ada Kıbrıs’ın uluslararası tanıtım faaliyetlerinin 2026 ve 2027 yıllarında da sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu kapsamda başta Türkiye olmak üzere, Kuzey Kıbrıs turizmi açısından önem taşıyan Avrupa ülkelerinde yeniden kapsamlı tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ataoğlu, daha önce Türkiye’de yürütülen Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinliklerinin bu sefer Azerbaycan’da yapılması planlandı.

Azerbaycan'da geniş katılımlı kültürel bir tanıtım organizasyonu düzenleneceğini ifade eden Ataoğlu, söz konusu etkinliklerin KKTC’nin kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ataoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin turizm alanında her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, ortak tanıtım faaliyetleri ve sektörün gelişimine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Ataoğlu, hayata geçirilen projelere her zaman verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne de teşekkür etti.