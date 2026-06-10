Amcaoğlu, 30 araçlık otopark kapasitesine sahip alanın günlük ihtiyaçlara hizmet vereceğini, aynı zamanda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde düzenlendiğini belirtti.

Kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle desteklenen projede güvenlik ve kullanım kolaylığının ön planda tutulduğunu ifade eden Amcaoğlu, gerçekleştirilen bitkilendirme çalışmalarıyla bölgenin daha düzenli, işlevsel ve estetik bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Hacıali Ailesi’ne teşekkür eden Amcaoğlu, kent yararına gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya konulan iş birliğinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Yılmazköy’e değer katacak önemli bir projeyi daha tamamladıklarını belirten Amcaoğlu, kentin her noktasında yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.