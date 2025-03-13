Dünyanın en büyük gönüllü öğrenci organizasyonlarından biri olan AIESEC çatısı altında yürütülen bu projeler, kültürel değişimi ve toplumsal katkıyı bir araya getirerek öğrencilerin hem kişisel hem de akademik gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor.

Tunus’ta Gönüllülük Deneyimi

AIESEC ile Tunus’ta 1,5 ay boyunca gönüllü olarak çalışan DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisi Melek Deniz deneyimlerini paylaştı. Bu süreçte Tunus’un zengin kültürünü ve tarihini keşfetme fırsatı bulduğunu belirten Deniz, "Tunus’un güzel şehirlerini, antik kalıntılarını ve misafirperver insanlarını birebir deneyimleme imkânı buldum. Yerel topluluklarla kurduğum bağlar ve diğer gönüllülerle gerçekleştirdiğimiz kültürel etkileşimler, gönüllülüğe ve kültürler arası anlayışa olan tutkumu pekiştirdi" dedi.

DAÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ayşe Ecem Korkmaz ise, Tunus’ta İngilizce eğitimi verdiği öğrencilerle unutulmaz anlar yaşadığını ifade etti. Öğrencilerinin İngilizce konuşmaya başladığını gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu belirten Korkmaz, "O gün Tunus’ta geçirdiğim en özel günlerden biriydi. Deneyim süresince hem zorlandım hem de mutluluktan ağladım. Geleceğin İngilizce öğretmeni olarak attığım bu ilk adım, benim için çok anlamlıydı." dedi.

Sri Lanka’da Unutulmaz Bir Deneyim

DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ecem Kazan, AIESEC aracılığıyla Sri Lanka’da gerçekleştirdiği gönüllülük projesinin hayatını değiştiren deneyimlerden biri olduğunu dile getirdi. Çocuklara yardım etmenin, yeni kültürler keşfetmenin ve farklı insanlarla arkadaşlık kurmanın kendisine büyük keyif verdiğini belirten Kazan, "Bu deneyim hem başkaları hem de kendim için edindiğim değerli anılarla unutulmaz oldu" dedi.

AIESEC Hakkında

1948 yılından bu yana faaliyet gösteren AIESEC, dünyanın en büyük öğrenci organizasyonlarından biri olarak gençlere liderlik yetkinliklerini geliştirme, kültürel değişim programlarına katılma ve global deneyimler kazanma imkânı sunuyor. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren AIESEC, gençlere uluslararası staj ve gönüllülük projeleri sunarak onların hem profesyonel hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

AIESEC Doğu Akdeniz

AIESEC Doğu Akdeniz, AIESEC’in Kuzey Kıbrıs’taki tek yerel şubesi olarak 1992 yılından bu yana gençlere uluslararası değişim, liderlik ve kariyer fırsatları sunan bir öğrenci organizasyonu olarak faaliyet gösteriyor. AIESEC’in küresel misyonu doğrultusunda, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine ve uluslararası deneyimler kazanmalarına katkıda bulunan organizasyon, bağımsız ve tarafsız yapısıyla Kuzey Kıbrıs’taki gençleri kültürel farkındalık ve profesyonel gelişim açısından güçlendirmeye devam ediyor.