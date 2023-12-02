Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobildeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.