-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay



Genel Kurulda ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy alarak, son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Akansoy, CTP’nin 26 Nisan erken seçim önerisinin yeterince tartışılmadan ve değerlendirilmeden reaksiyonel tepkilerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Akansoy, hükümet yetkililerinin erken seçim tarihleri konusundaki çelişkili açıklamalarını hatırlattı, şunları kaydetti:

“Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Sayın Erhan Arıklı 21 Ekim 2025’te Ocak veya Şubat’ta erken seçime gidilmesi gerektiğini, 22 Ekim’de en geç Mart’ta seçim yapılması gerektiğini, 24 Ekim’de Mart’a kadar erken seçim olmazsa YDP’nin hükümette durmayacağını ve 27 Ekim’de ise Mart erken seçiminde ısrarcı olduklarını ifade etti. Arıklı bir ay önce de erken seçimin Mayıs’ta yapılması gerektiğini söyledi ve İster Mayıs ister Eylül, halkla yüzleşeceğiz dedi. Demokrat Parti (DP) Başkanı Fikri Ataoğlu ise 16 Eylül 2025’te erken seçimin bütçenin geçmesinin ardından yapılması gerektiğini savundu. Bu açıklamalara internet üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz”

“Mevcut düzen sürdürülemez”

CTP’nin yaklaşımını açıklayan Akansoy, hükümetin kendi içinde bütünlüğünü yitirdiğini, halkın beklentilerini karşılayan icraatlardan uzaklaştığını ve bu nedenle seçime gidilmesi gerektiğini ifade etti. Akansoy, “Verdiğimiz öneri ile kamu yararını ve halkın ekonomik refahını öne çıkardık. Ülkenin içinde bulunduğu zorlukların farkındayız ve mevcut durum sürdürülemez. Hükümet yıpranıyor ve halka hizmet edemiyor. Bu konu Meclis’in meselesidir, sadece herhangi bir partinin değil. Şu anda en büyük sorun kurumların ve Meclis’in yıpranmasıdır” dedi.

“Seçimle yeni bir sayfanın açılması ülke için isabetli olacaktır”

Ayrıca Akansoy, siyasetin koltuk meselesi üzerinden değil, ülkenin sorunları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Var olan durum sürdürülemez. Başbakan ilk kez dün hükümet programını hatırladı. Durumu samimiyetle değerlendirmek gerekiyor. Ülke yolsuzluk bataklığına saplanmış durumda. Seçimle yeni bir sayfanın açılması ülke için isabetli olacaktır” şeklinde konuştu.

“Hepinizin aklını başına toplaması gerekir”

Ülkede var olan yolsuzluk iddialarının ve sahte diploma olaylarının sorumluluğunun Başbakan Ünal Üstel’de olduğunu savunarak, “Üstel toplumun önünü açmak zorundadır. Erken seçim ihtiyacı topluma duyduğunuz saygının gereğidir. Hepinizin aklına başına toplaması ve ona göre hareket etmesi gerekir” ifadelerini kullandı.