Başbakan Üstel, konuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde ad-hoc komite oluşturulacağını belirterek, mayıs ayı içerisinde ana muhalefet partisi başkanı ile hem fikir olacakları bir tarih üzerinde referanduma gidilmesi için verimli bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da, değişikliğin yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda birlikteliğin sağlanması ve tüm siyasi partiler tarafından sahiplenilerek, halkın onayına sunulmasının önemli bir husus olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan toplantıda, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

-Üstel: “Mayıs ayı içerisinde referanduma gidilmesi için verimli bir toplantı yaptık”

Başbakan Ünal Üstel toplantının ardından yaptığı açıklamada, Yüksek Adliye Kurulu’nun yargıyla ilgili talep ettiği Anayasal değişiklikleri, Bakanlar Kurulu’nda ve hükümetteki vekillerle değerlendirdiklerini belirtti.

Değişikliklerin süratle yapılması, yargıya gerekli desteğin verilmesi ve bağımsız olan yargının daha da güçlendirilmesi için hükümet olarak karar ürettiklerini dile getiren Üstel, bu kararı bugün Yüksek Adliye Kurulu ile paylaştıklarını kaydetti.

Yüksek Adliye Kurulu’nun talep ettiği değişikliklerin bir metin haline getirilip, üzerinde çalışılarak, önce hükümette daha sonra Cumhuriyet Meclisi’nde değerlendirilip, bütün siyasi partilerin katılacağı bir ad-hoc komite oluşturulacağını dile getiren Başbakan Üstel, sürecin tamamlanması için bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mayıs ayı içerisinde ana muhalefet partisi başkanı ile hem fikir olacakları bir tarih üzerinde referanduma gidilmesi için verimli bir toplantı yaptıklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Bizim yargıya saygımız sonsuzdur. Yargının bağımsızlığına inanan bir hükümetiz” vurgusu yaptı.

Yargının daha da güçlenmesinin önemini yineleyen Başbakan Üstel, referandumun geçmişte seçim dönemleri ile birlikte yapıldığına işaret ederek, “Bu defa ne genel ne de yerel seçim olmaksızın sırf yargı referandumu altında bir referanduma gidilmesi için tarih belirlememiz kalmıştır” diye konuştu.

Bütün siyasi partilerin görüşlerini ortaya koyacağı komitede bunu tartışıp, süratli şekilde halkın gündemine getireceklerini kaydeden Üstel, “Şimdiden bu yargı paketi reformunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başbakan Üstel ayrıca, yargı ve Barolar Birliği’nin talep ettiği yasaları da Cumhuriyet Meclisi’nden geçireceklerini belirtti.

-Özerdağ: “Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda bir birliktelik sağlanması önemli”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ da, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda da gündeme gelen Anayasa değişikliği konusunda daha önce siyasi partilere ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin hazırladığı, “yargının güçlendirilmesi, kapasitesinin artırılması ve yargısal faaliyetlerin hızlandırılmasına” katkı koyacak Anayasa tasarısı üzerinde bir referanduma gidilmesiyle ilgili çalışmaların Başbakan ve hükümet ortakları tarafından yapıldığını belirtti.

Bu konunun Cumhuriyet Meclisi bünyesinde kurulacak ad-hoc komitede değerlendirilmesi için çalışmaların yapılacağının bugün kendilerine aktarıldığını söyleyen Özerdağ, söz konusu Anayasa değişikliğinin topluma fayda getireceğinin altını çizdi.

Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda bir birlikteliğin sağlanması ve tüm siyasi partiler tarafından sahiplenilerek, halkın onayına sunulmasının önemli bir husus olduğunu vurgulayan Özerdağ, bu nedenle Başbakan ve hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşme sonrasında Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.

Anayasa değişikliğine destek verilmesinin önemli olduğunu dile getiren Özerdağ, “Yaptığımız görüşmelerden sonra topluma daha detaylı bilgi verebilecek konumda olacağız” dedi.

Başbakan Üstel’e teşekkür eden Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, süreci takip edeceklerini kaydetti. Yargının tıkanıklığına yol açan unsurların halkın onayı ile değiştirilmesiyle daha güçlü, hızlı çalışan bir yargı sisteminin oluşacağını dile getiren Özerdağ, toplumsal olarak bunun sahiplenilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.