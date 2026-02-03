

CTP Genel Başkanı İncirli, temel besin öğelerinden birinin ‘et’ olduğuna ve halkın en uygun fiyatlı ve sağlıklı ete ulaşmasının önemine dikkat çekti ve hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi. Et sorununun sadece hayvancının veya kasapların sorunu olmadığını halkın sorunu olduğunu dile getiren İncirli, bütün paydaşlarla görüşerek iş birliği ve uzlaşı kültürü içerisinde bir model izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kasaplar Birliği ise girdi maliyetleri yüksek olduğu için et fiyatlarının yükseldiğini, özellikle de yem ve enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, Salahi Şahiner ve MYK üyesi Koral Aşam eşlik ederken. Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı temsilen ise Hürrem Tulga hazır bulundu.