Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polisten verilen bilgiye göre, 125 miligram alkollü olan J.T.L (E-22), yönetimindeki ZYH 320 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan JD 471 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan JD 471 plakalı araç bir evin duvarına çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

