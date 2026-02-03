Görüşmede HP Lefkoşa İlçe Başkanı ve kamu uzmanı olan Mustafa Kendir de hazır bulundu.

HP’den verilen bilgiye göre, Özersay, Köseoğlu ile KHK'nin 2025 faaliyet raporuyla birlikte, kamudaki sıkıntıları ve çözümlerini konuştuklarını kaydetti.

Kudret Özersay, kamuda uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunmuş tecrübeli bir yönetici olan Köseoğlu'nun göreve geldiği günden beri KHK’nın daha iyi bir noktaya taşınması için toplumsal yararı esas alarak emek verdiğini söyledi. KHK’nın bu kadar yıllık sınav yapması ve diğer bilgi birikimi dikkate alınarak yasaların pek çoğunda güncellemeye gidilmesi gerektiğini kaydeden Özersay, hükümete geldiklerinde bu düzenlemelerin yapılması için çalışacaklarını belirtti.