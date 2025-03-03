CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Diyalog Forumu tarafından düzenlenen toplantıya, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasi temsilciler yer aldı.

İsviçre Federal Sistemi çerçevesinde İsviçre Konfederasyonu Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinlikte, İsviçre modeli ve Federal yapılar ele alınıyor.

Açıklamaya göre, “26 kantondan oluşan federal bir yapıya sahip olan ve doğrudan demokrasiye dayalı siyasi sistemiyle” dikkat çeken İsviçre, tarih boyunca farklı dil ve kültür gruplarını bir arada barındırarak, istikrarlı bir yönetim modeli geliştiriyor. Açıklamada, “Bu bağlamda, İsviçre’nin federal sistemine dair deneyimi, Kıbrıs için de ilham kaynağı olarak değerlendiriliyor.” denildi.

Toplantıda, CTP’den Asım Akansoy ve Fikri Toros yanında eski müzakereci Özdil Nami de yer alıyor.

Açıklamaya göre, toplantıda, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Halkın Partisi (HP) temsilcileri de yer alırken, Güney Kıbrıs’tan ise eski müzakereci Andreas Mavroyannis’in yanı sıra AKEL, DISI, DEPA ve VOLT partilerinin temsilcileri forumda bulunuyor.

Heyet, bir yıl önce de İrlanda’ya giderek, “Hayırlı Cuma Anlaşması” üzerine yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti. İsviçre’nin federal sistemi yanı sıra federal yapıların kıyaslandığı çalışma ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözümü modeli bağlamında değerlendirmeler de yapılıyor.

Açıklamada, 16-17 Mart tarihinde gerçekleşecek “Genişletilmiş Kıbrıs Toplantısı” öncesi düzenlenen toplantının, “Kıbrıs çözüm sürecine dair önemli bir çalışma” olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.