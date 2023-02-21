Gündem Kıbrıs - CANLI AKTARIM

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'En üst akıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmamız gerektiğini ifade ediyor" söylemlerini eleştiren Akansoy, şunları söyledi:

"Sayın Tatar, kendi ağzı ile gelin beni eleştirin diyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Devletimizdeki haklarımızdan vaz mı geçiyoruz biz? Hayır. Kendisi de öyle dedi. Bir alanda demokrasinin d'si, iradenin i'si varsa hiçbir insan böyle bir açıklama yapamaz. Bilinmesi gerekir ki Kıbrıs Türk halkının üst aklı bizzat kendisidir. Kıbrıs Türk halkı kendi kararını üretebilecek bir halktır. Sayın Oktay dedi diye biz bundan vazgeçmeyiz. Ne zaman Ankara'daki yönetim Kıbrıs Türk halkına saygı duymaya başlayacak? Tüm bunların üzerinde düşünmemiz lazım"