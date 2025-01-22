GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, programda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetim Lideri Nikos Hristodulidis ile yeni kapılar açılması yönünde yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi. Akansoy, “New York’ta yapılan 3’lü yemekte iki karar alınmıştı. Biri yeni kapılar açılması üzerine görüşmeler yapılması ve genişletilmiş bir toplantı yapılmasıydı. Ancak bugüne kadar yeni kapı açılması yönünde bir irade ortaya konamadı. Geçiş noktası açmak sadece siyasi bir irade değildir. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar, güvenlik şartları, askeri şartlar ve coğrafi şartları bir araya getirerek tüm unsurları değerlendirmek gerekiyor” dedi.

“KIBRIS KONUSUNDA ADIM ATMAK LİDERLİK, CESARET, KARARLILIK GEREKTİRİR”…

Akansoy, “Sayın Tatar son zamanlarda bazı çıkışlar yapmaya başladı. Tabi biraz da seçimin gündemde olması bir göstergedir. Önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecekler. Mart ayında da İsviçre’de genişletilmiş bir toplantı olacak. Bu konular adım adım ilerleyecek konulardır. Kıbrıs konusunda adım atabilmek liderlik gerektirir, cesaret gerektirir, kararlılık gerektirir. Sadece teknik düzeyde görüşmelerle olmaz. İki tarafın da cesaretli tavrıyla olur” dedi.

“ANDREAS PAPANDREU HAVA ÜSSÜNÜN GENİŞLETİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”…

Güney Kıbrıs’ın ABD ile imzaladığı askeri anlaşmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Akansoy, “ABD ve Fransa ile askeri anlaşmalar yapılması bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Diğer bir konu da Andreas Papandreu hava üssünün genişletilmesi de kabul edilebilir değildir. Bir grup Amerikalının Kıbrıs’a gelme durumu var. Orası savaş maksadıyla oluşturulan bir alandır. Bu yanlıştır” dedi. Şuan adada bir ateşkes durumu vardır. Bu ateşkes anlaşması imzalanmadı bile. Bir kıvılcımın neler yaratacağını bilemeyiz. Kıbrıs Rum tarafının bu yönde bir girişimde bulunması kesinlikle kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“HAKAN FİDAN’IN ADADA HAKKANİYETLİ BİR ÇÖZÜM BULUNMASI İÇİN BEKLENTİSİ VAR”…

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Akansoy, “Sayın Hakan Fidan sadece Kıbrıs konusunda değil, Türkiye’nin AB, Yunanistan ve Orta Doğu ilişkileri bakımından da çok önemli bir aktördür. Türkiye’nin hak ettiği bölgesel güç konumuna gelmesi için batı ile ilişkilerini asla koparmaması ve adada da hakkaniyetli bir çözüm bulunması için beklentisi var Sayın Fidan’ın. Kendisini sabi fikirli biri olarak görmedik. Her yolun kendi içinde denklemleri var. İnanıyorum ki daha pragmatik bir tavır içerisine girecektir” dedi.

“BİR ELBİSE BİÇİLİYOR VE BU ELBİSE KIBRIS’A GİYDİRİLECEK…

Kıbrıs’ta çözümün güven üzerine olmayacağını vurgulayan Akansoy, “Siyasi angajmanlar ile ilerlemeniz gerekir. Tatar 3D politikası ortaya koyuyor. Doğrudan ticaret, doğrudan ulaşım ve doğrudan diplomatik temas. Tatar bu 3 formülü hemen istediğin söylüyor. Diyelim ki Kıbrıslı Rumlar bunu kabul etti. Ertesi gün müzakerelere hazır mısınız dediğimizde ise hayır diyor. O zaman neden Kıbrıslı Rumlar size 3D’yi versin ki? Bunu bir sürecin içine koymak gerekiyor. Kıbrıs sorunu Doğu Akdeniz havzasındaki gelişmeler, Türkiye-AB ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri kapsamında, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’in enerji transferi noktası olması beklentisiyle artık Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının da ötesinde bir konu haline geldi. Günün sonunda bir elbise biçiliyor ve bu elbise Kıbrıs’a giydirilecek” dedi.

“TATAR’IN KÖŞELİ DAVRANMAMASI GEREKİYOR”…

Akansoy, “Sayın Tatar, müzakereleri başlatma noktasında, şuanda kamuoyuyla paylaştığı görüşleri gözettiğimizde başarılı olamaz. Tatar’ın daha esnek ve yaratıcı olması lazım. Yeni fikirlere hazır olması lazım. Kendisine ara bölgedeki görüşmede 8 madde önerilmiş ‘ben bir görüşüp geleyim’ demiş. Proaktif siyaset beklentileri artırmaktır. Siz derseniz ‘ben gidip bir konuşayım’ bunlar yarım kalır. Sayın Tatar’ın siyasi partilerle görüşmesi ortak yaklaşımı temsil etmesi, maksimalist olmaması, köşeli davranmaması gerekiyor. Bu siyaset karşılıklı olduğu sürede bizi çözüme ulaştırır. Ve bu da Türkiye’nin de önünü açması noktasında müthiş bir avantaj oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.