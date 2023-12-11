CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’I eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı makamının KIbrıslı Türklerin iradesini yasıtmadığını söyleyen Aknsoy, KKTC’de işlerin her geçen gün kötüye gittiğiniğ söyleyerek, ülkede yaşanan durumların Cumhurbaşkanı Tatar’ın umrunda olmadığını savunarak, “Farklı bir düşüncesi, derdi, tasası olsa bu ve benzeri konularda irade ortaya koyar. Kendi yasal sorumlulukları yanında, toplumsal hassasiyetleri ve hukuk düzenini gözetirdi” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunu konusunda “Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan kişinin Kıbrıs Dosyasına hakim olması” gerektiğini kaydeden Akansoy, “Kıbrıs sorunu dosyasını bilmiyor. Bilmediği için de kendi pozisyonunu korumak adına hamasi nutuklar atıyor. Doğu Akdeniz’deki istikrar devam etmeli diyor, ancak Doğu Akdeniz havzasında gerek enerji kaynakları gerekse savaştan dolayı büyük gerilim ve istikrarsızlık olduğunu görmüyor. Ve en önemlisi bu istikrarsızlığın ana kaynağının Kıbrıs sorunu olduğunun farkında bile değil. Kıbrıs sorunu Doğu Akdeniz havzasının en önemli kara parçasıdır. Ve bu adadaki siyasi sorunlar, gerek enerji, gerek uluslararası ilişkiler gerekse uluslararası ticaret bağlamında en büyük istikrarsızlık kaynağıdır. Bunu bilmeyen yok…” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında Akansoy, “Türkiye bölgenin büyük gücüdür. Ekonomik ve coğrafik kapasitesi ile, Kıbrısta çözüm öncesi ve sonrası her zaman bu ağırlığını, gücünü bölgeye yansıtacaktır. Gerçeklik budur. Dolayısıyla biz Kıbrıs sorununa bakarken, bölgenin güçlü ülkesi olarak istikrar alanı yaratmasını isteriz. Bugüne dek Kıbrıslı Rum egemenlerine yaptığımız eleştiri, verdiğimiz söyleşilerden de okunabilir. Çözüm ve çözümsüzlük koşullarında Türkiye - Kıbrıs ilişkileri, güven ve ortak kazanıma dayalı olmalıdır. Bunun siyasi karşılığı Türkiye’nin Avrupa Birliğinden dışlanması değil, tam tersi gerek Kopenhag gerekse Maastricht kriterlerine uyum ekseninde tam üyelik sürecinin bir an önce ilerletilmesidir. Dolayısıyla, Kıbrıs sorununun çözümü bir tür kazan kazan projesi olacaktır” dedi.

“Kıbrıslı Türkler karşılıklı kabul edilebilir, adil ve eşit bir çözüm istiyor” diyen Akansoy, “Müzakereler varılan mutabakatlara yani 2006-2017 arası yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin de desteği ile varılan mutabakatlara; 11 Şubat 2014 Eroğlu - Anastasiadis anlaşmasına ve Guterres çerçeve metnine bağlı olarak, sonuç odaklı olması kaydıyla başlamalıdır. Sıfırdan bir müzakere süreci bize ciddi zaman kaybettirir. Biz sürecin BM zemininden başlamasını ve yeni bir statüko doğacak şekilde sonuçlanmasını söylüyoruz. Yeni bir “evet hayır” veya masadan kaçılma durumunda Kıbrıslı Türklerin mağdur edileceği bir düzeni/durumu kabul etmeyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a çağrıda bulunan Akansoy, “Bu gidişat gidişat değil. Ersin bey tezleri ve çalışmaları ile başarısızlığını, hem ortak akıl dışı hamleler, hem zayıf siyasi tezler, hem Kıbrıs dosyasına hakim olamaması bağlamında ortaya koymuştur. Son söz olarak Ersin beye çağrımdır: Ya BM zeminini kabul edin ve gerek haksız ambargoların kaldırılması gerekse kapsamlı çözüm için birlikte yol alalım, Ya da 2006 - 2017 Kıbrıs sorunu gizli müzakere tutanakları açıklansın. Görelim bakalım kim yurtseverdir kim değildir…” dedi.