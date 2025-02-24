Seçim sonucunun ardından bir paylaşım yapan Darbaz, kendisine destek veren tüm muhtarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli muhtar arkadaşlarım, üçüncü kez siz değerli muhtarlarımızın genel başkanı olduğum için mutlu ve gururluyum. Bana bu onuru yaşattığınız için teşekkür ederim. Muhtarlarımızın yüzde 90 desteği ile yanımızda olan, katılan, katılamayan, gönlü ve yüreği bizimle olan tüm muhtar arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Mücadeleye, çalışmaya devam…”

Muhtarlar Birliği’nde yeni dönemde de görevine devam edecek olan Darbaz, muhtarların sorunlarına çözüm üretmek ve yerel yönetimlerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.