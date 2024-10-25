Polisten yapılan açıklama şöyle:

24.10.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Akçay’da, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada şüpheli olarak görülen araç sürücüsü M.Ç.(E-28) durdurulup, konu şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçtaki yolcular E.T.(E-29), E.T. (E-30), M.T.(E-26) ve H.T.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.