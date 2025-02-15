Akdoğan’da 13 Şubat tarihinde saat 18.00 sıralarında M.M.(E-30), aralarında önceden husumet bulunan İ.D.(E-35)’nin ikametgahına izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.D’yi sol el parmakları, göğüs kafesi ile sol omuz ve karın kısmından yüzeysel yaraladı.

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Polisten verilen bilgiye göre, olayda yaralanan İ.D. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, zanlı M.M. dün Akdoğan’da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.