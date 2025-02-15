Akdoğan’da 13 Şubat tarihinde saat 18.00 sıralarında M.M.(E-30), aralarında önceden husumet bulunan İ.D.(E-35)’nin ikametgahına izinsiz girip mülke tecavüz ettikten sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.D’yi sol el parmakları, göğüs kafesi ile sol omuz ve karın kısmından yüzeysel yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre, olayda yaralanan İ.D. Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, zanlı M.M. dün Akdoğan’da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.