Kazalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

1. 22.03.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde David Aboje EKWO (E-22), 224 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VA 629 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan terminal çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek çember üzerine çıkarak elektrik panosuna çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yol içerisine giriş yaparak Arda Cenk AYAZ (E-22) yönetimindeki PB 454 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan VA 629 plakalı araç sürücüsü David Aboje EKWO tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 23.03.2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Küçük Erenköy Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Christopher Stefan SUTTON (E-27), 195 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PK 625 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalı içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce tekrar yola girerek yol içerisinde tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Walter TAWANDA CHARI (E-29) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Triaj Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Christopher Stefan SUTTON tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 23.03.2025 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Gazimağusa’da Glapsides Plajı Park Alanı içerisinde, Yunus HARMAN(E-29), 62 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SR 373 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yine park alanı içerisinde Şükrü AKPINARLI (E-21) kullanımında bulunan park halindeki FE 051 plakalı salon araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan FE 051 plakalı araç içerisinde bulunan araç sürücüsü Şükrü AKPINARLI ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şükriye MÜREKER (K-21), Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Şükrü AKPINARLI burnundaki kırık teşhisi acil serviste müşahede altına alınırken, Şükriye MÜREKER ise taburcu olmuştur. Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan SR 373 plakalı araç sürücüsü Yunus HARMAN tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 23.03.2025 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da Abdullah Paşa Sokak üzerinde, Alper KOÇ (E-21), 181 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki 33 VCK 55 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gidişine göre yolun sağında bulunan park halinde bırakılan UE 872 plakalı salon aracın sol arka teker kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile savrulan UE 872 plakalı da yine park halinde bulunan KP 717 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Kaza sonucu hafif şeklide yaralanan 33 VCK 55 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlayda KOÇ (K-23) Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Yürütülen soruşturmada, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan 33 VCK 55 plakalı araç sürücüsü Alper KOÇ tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

5. 22.03.2025 tarihinde, saat 18.40 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Mert GÖRGÜ (E-44), 89 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ND 620 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Anıt Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önüne aynı istikamete doğru seyreden ve çembere yaklaşığı için yavaşlamak zorunda kalan Sasan ROSTAMI (E-25) yönetimindeki UD 604 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.